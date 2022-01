Van den Burg: Den Haag kan asielproblemen niet alleen oplossen

De nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie Eric van den Burg (VVD) zal de komende tijd in zijn werk voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van de samenwerking met gemeenten en andere overheden. ‘Als het gaat om het vinden van plekken voor asielzoekers of als het gaat om het creëren van woningen voor statushouders, is dat niet iets dat gebeurt onder de Haagse stolp, maar in heel Nederland’, zei hij na de eerste ministerraad van het kabinet-Rutte IV.