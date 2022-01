Yesilgöz: veiligheid politici is ‘groot aandachtspunt’

Vorige week werd D66-leider Sigrid Kaag thuis geïntimideerd, toen een man voor haar deur stond met een grote fakkel terwijl hij leuzen naar haar schreeuwde. Kaag deed dit weekeinde ook aangifte, nadat Willem Engel van actiegroep Viruswaarheid haar adres op sociale media had gedeeld.

Er zijn volgens Yeşilgöz (VVD) verschillende manieren waarop dit moet worden aangepakt. Haar voorganger, Ferd Grapperhaus, kwam met een wetsvoorstel waarmee het delen van privégegevens met als doel intimideren - het zogenoemde doxing - strafbaar wordt gemaakt. Verder is er ‘echt een flinke taak om duidelijk te maken: dit is niet normaal’.

Ernstige bedreigingen

De nieuwe bewindspersonen van Rutte IV, die maandag werden beëdigd, hebben goed nagedacht over de bedreigingen die kabinetsposten veelal met zich meebrengen. Vooral bewindspersonen en Kamerleden die zich met de coronabestrijding bezighouden, krijgen te maken met ernstige bedreigingen.

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ernst Kuipers zegt dat ‘de manier waarop politici op allerlei momenten bejegend worden’ hem zorgen baart. Hij heeft daarom nog getwijfeld of hij deze rol wel op zich wil nemen. Er is volgens de nieuwe coronaminister ‘echt wel een moment geweest om thuis aan de keukentafel met de echtgenote en de kinderen eens even rustig door te praten van: wat zou dit allemaal betekenen en willen we dat wel’.