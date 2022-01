Adyen en ASML hard onderuit op donkerrood Damrak

Fintechconcern Adyen en chipmachinefabrikant ASML hebben maandag fors aan waarde verloren op het Damrak. De Amsterdamse AEX-index verloor onder meer door rentevrees. Beleggers wachten op een belangrijk Amerikaans inflatiecijfer later deze week, waar de Federal Reserve dan mogelijk op kan reageren. Vorige week heerste er al onrust op de markten nadat de Amerikaanse centrale bank had laten doorschemeren dat de rente mogelijk sneller zal worden verhoogd om de hoge inflatie te beteugelen.

Adyen en ASML, zwaargewichten bij de Amsterdamse hoofdfondsen, sloten 8,4 procent en 6,4 procent in de min. Adyen had ook nog te maken met een adviesverlaging van handelsbedrijf Susquehanna. Chemicaliëndistributeur IMCD was ook een grote verliezer, met 7,8 procent. De AEX-index aan het Damrak sloot uiteindelijk 1,9 procent lager op 773,13 punten. Winkelvastgoedinvesteerder Unibail-Rodamco-Westfield (plus 1,4 procent) en verzekeraar Aegon (plus 1,3 procent) wonnen aan waarde.

De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs hielden de verliezen wat meer beperkt. De belangrijkste indexen in Duitsland en Frankrijk verloren tot 1,2 procent. Londen daalde 0,5 procent.

Tegenvallende resultaten

In Parijs kelderde Atos bijna 17 procent. De IT-dienstverlener waarschuwde voor tegenvallende resultaten. Het bedrijf zag de omzet afgelopen jaar dalen, terwijl er was gerekend op stabiele opbrengsten. Ook de operationele marge viel lager uit dan verwacht door hogere kosten en vertragingen van projecten door toeleveringsproblemen.

In de MidKap stond Alfen bij de verliezers met een min van 4,4 procent. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes InPost (min 4,8 procent) zakte nog verder weg na de koersval van 14 procent op vrijdag. Eigenaar van winkelvastgoed Eurocommercial Properties (plus 4,1 procent) en de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie Air France-KLM (plus 1 procent) stonden bij de winnaars. De MidKap verloor 1,6 procent, tot 1066,57 punten.

De euro was 1,1324 dollar waard, tegen 1,1351 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 78,71 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 81,37 dollar per vat.