Boosterprik zonder afspraak in Maastricht dit weekend populair

De animo voor een boosterprik zonder afspraak was dit weekend bij de vaccinatielocatie in Maastricht zo groot dat de GGD de prikcapaciteit moest verhogen om de toestroom aan te kunnen. Dat laat een woordvoerder van de GGD Zuid Limburg weten.

Zaterdag was de eerste dag dat mensen in het MECC in Maastricht terecht konden voor een oppepprik zonder dat ze daar een afspraak voor hoefden te plannen. Op die dag werden 1650 boostervaccinaties op die manier uitgedeeld. Op zondag ging het om 1200 prikken zonder afspraak.

Gemiddeld worden per dag ook zo’n 3000 vaccinaties mét afspraak gezet in Maastricht. De locatie kan ongeveer 4000 vaccinaties per dag aan. Zaterdag en zondag ontstonden er op sommige tijden dus wachtrijen bij de priklocatie. De GGD heeft die dagen gezorgd voor meer prikcapaciteit, om de toestroom aan te kunnen. ‘We zijn flexibel’, laat een woordvoerder weten.

Vrije inloop

Maandag werden in totaal 770 boosterprikken zonder afspraak gezet. Het is volgens de woordvoerder logisch dat dit er minder zijn dan in het weekend, omdat mensen doordeweeks moeten werken en ook de scholen sinds maandag weer geopend zijn.

Het prikken zonder afspraak gebeurt op verschillende plekken in het land. GGD’en gaan over op de zogenoemde ‘vrije inloop’ als er meer prikkers op een locatie beschikbaar zijn dan dat er afspraken voor de oppepprik staan ingepland. De GGD Zuid Limburg heeft nog twee priklocaties: in Kerkrade en Geleen. Wie daar een prik wil, moet wel een afspraak maken. Mocht het aantal afspraken volgende week teruglopen, dan zal volgens de woordvoerder in eerste instantie één van die twee locaties boosterprikken zonder afspraak gaan aanbieden.