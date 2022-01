Staatssecretaris Uslu: culturele sector heeft veel aandacht nodig

Of de sector meer geld nodig heeft, weet ze nog niet. Wel heeft de bewindsvrouw al vanuit het veld ‘actielijsten’ gekregen met oplossingen voor de problemen waar makers en instellingen mee kampen. ‘Ik wil oplossingen bedenken voor de problemen en daar ook de middelen voor zoeken.’

Uslu is kunsthistoricus en was onder meer werkzaam als onderzoeker en docent bij de Universiteit van Amsterdam. Verder was ze actief in de hotel- en luchtvaartsectoren, bijvoorbeeld als directeur Development bij luchtvaartmaatschappij Corendon. Dat bedrijf is opgericht door haar broer Atilay Uslu.

De bewindsvrouw was nog geen lid van D66 voordat ze staatssecretaris werd, maar stemde wel op de partij. Ze weet niet precies waarom de partij haar heeft benaderd voor de functie. ‘Ik ben kennelijk opgevallen, maar hoe weet ik niet precies.’ Politieke ambities had ze niet, maar maatschappelijke wel. ‘Ik doe het niet voor niets, ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen.’