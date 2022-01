Oekraïne houdt ‘Russische spion’ aan voor plannen aanslagen

De Oekraïense autoriteiten zeggen een agent van de Russische militaire inlichtingendienst te hebben aangehouden die terroristische aanslagen in de regio rond de belangrijke havenstad Odessa zou hebben gepland. De man werd op heterdaad aangehouden toen hij iemand aan het rekruteren was om aanvallen te plegen, aldus de Oekraïense veiligheidsdienst.

Die meldt verder dat de belangrijkste taak van de arrestant was om de politieke situatie in Odessa en omgeving op te schudden door sabotage en terroristische acties. De man zou afgelopen december een militair voertuig van het Oekraïense leger in Odessa in brand hebben gestoken.

Het nieuws kwam naar buiten op het moment dat de VS en Rusland in Genève praten over Oekraïne. Westerse landen maken zich grote zorgen over Russische troepenopbouw langs de grens met Oekraïne en vrezen voor een mogelijke aanval. Moskou zegt daar geen plannen voor te hebben, maar wil wel dat de NAVO Oekraïne uitsluit van een eventueel lidmaatschap van de militaire alliantie.