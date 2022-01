Gebruik flitsbezorgers stijgt snel, ziet onderzoeksbureau Kantar

Het aantal Nederlanders dat boodschappen bestelt bij flitsbezorgers, stijgt snel. Diensten zoals Gorillas en Flink, die beloven binnen enkele minuten bestelde spullen te leveren, kregen in ongeveer een halfjaar tijd drie keer meer actieve klanten. Die stijging hoeft volgens marktonderzoeker Kantar niet in dit tempo door te zetten, omdat mogelijk ook veel mensen de diensten nu nog uitproberen en nog geen langdurige klant zijn.

Als reden voor de toegenomen populariteit ziet Kantar onder meer de komst van de nieuwe bezorgbedrijven Flink, Getir en Zapp naar Nederland. Gorillas is nog wel de meest bekende volgens het onderzoeksbureau. Verder groeit het gebied waar de flitsbezorgers de boodschappen leveren. Nu kan 13 procent van Nederland bij minstens een van de diensten bestellen.

Ongeveer 700.000 Nederlanders maken nu weleens gebruik van flitsbezorging, aldus Kantar op basis van onderzoek onder ruim 44.000 consumenten in november. In het eerste halfjaar van vorig jaar bestelden nog zo’n 200.000 mensen weleens iets via een van de diensten.

Kansen

Vooral mensen die hun boodschappen al online bestelden, vinden nu ook hun weg naar flitsbezorgers. Daarmee kan volgens Kantar de komst van de diensten voor supermarkten online een bedreiging worden, maar liggen er ook kansen.

Jumbo maakte vorige week bekend in Nederland en Vlaanderen te gaan samenwerken met Gorillas. De supermarktketen gaat een groot deel van haar assortiment aan de start-up leveren waaronder huismerkproducten en producten van La Place.