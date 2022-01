Ali G. moet langer wachten op berechting in afpersingszaak Hedel

Tegen de zin van hoofdverdachte Ali G. (36) gaat de rechtbank in Arnhem de zaak rond de afpersing van fruitbedrijf De Groot Fresh Group in Hedel voorlopig nog niet inhoudelijk behandelen. G. vroeg de rechtbank maandag tevergeefs vast te houden aan 21 februari, de oorspronkelijke startdatum van zijn strafproces. ‘Ik zit al 22 maanden vast en ik wil graag duidelijkheid hebben’, zei G. Hij noemde het ‘belachelijk’ dat hij langer zou moeten wachten.

G. werd in december in zijn cel aangehouden op basis van nieuwe verdenkingen. Justitie verdenkt de man uit Bussum dat hij vanuit de gevangenis opdracht gaf voor het schieten op vier woningen in de Bommelerwaard en het in brand steken van een huis in Tiel in mei en juni vorig jaar. De vijf woningen zijn van werknemers van het fruitbedrijf. Medewerkers van het bedrijf worden al sinds 2019 bedreigd, nadat ze een lading cocaïne hadden gevonden in een van de fruittransporten en de politie hadden ingelicht. De aanslagen zouden represailles zijn.

De rechtbank wil ook de nieuwe verdenkingen meenemen in de strafzaak tegen G. ‘We zien wel degelijk de samenhang tussen de onderzoeken waarbij G. steeds als verdachte in beeld komt’, zei de voorzitter van de rechtbank. Ook het Openbaar Ministerie had aangedrongen op een gelijktijdige behandeling van alle zaken. Wat het OM betreft kan dat in juli.

Zeven verdachten

G. ontkent dat hij bij de aanslagen betrokken is. Zijn advocaat Bénédicte Ficq gaat voor vrijspraak voor haar cliënt pleiten, kondigde ze maandag aan tijdens de inleidende zitting. Zij hamerde erop dat verdachten recht hebben op afdoening van hun zaak binnen een redelijke termijn.

Voor het schieten op vier woningen in de Bommelerwaard en het in brand steken van een huis in Tiel zijn vorig jaar zeven verdachten aangehouden. Ali G. en zijn jongere halfbroer Yassine A. (21) zaten toen al vast voor de Hedel-zaak, die al elf verdachten telde.