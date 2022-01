Scholen blij met heropening, wel bezorgd over uitval door omikron

Scholen zijn over het algemeen blij dat ze hun deuren maandag weer hebben geopend, na een kerstvakantie die een week eerder begon dan normaal. Wel leven nog altijd veel zorgen over coronabesmettingen, zeker nu de extra besmettelijke omikronvariant van het virus zich snel over het land verspreidt.

‘Wat dat betreft houden we ons hart wel vast’, zegt een woordvoerder van de Almeerse Scholen Groep. ‘We zitten in Almere al met een enorm lerarentekort, leraren die uitvallen vervangen is heel lastig.’ Op de eerste dag na de vakantie zijn alle 47 aangesloten scholen gewoon volgens plan opengegaan. ‘Ik heb niks gehoord over grote problemen. Het kan wel zijn dat hier en daar een klas moet worden samengevoegd.’

Ook stichting BOOR, de koepelorganisatie van het openbaar onderwijs in Rotterdam, ziet nog geen hogere uitval dan de laatste tijd. ‘Door corona hebben we wel al langere tijd 1,5 à 2 procent meer verzuim’, vertelt een woordvoerster. Zowel medewerkers die besmet raken als medewerkers die in quarantaine moeten, komen immers thuis te zitten. De Rotterdamse stichting vreest dat de komende dagen en weken wel meer leerlingen en medewerkers zullen uitvallen.

Quarantaineregels

Nu de kerstvakantie erop zit, zijn voor het onderwijs nieuwe quarantaineregels ingegaan. Voortaan moet een hele klas in quarantaine als binnen zeven dagen drie of meer besmettingen worden geconstateerd. Dan is volgens een richtlijn van het RIVM officieel sprake van een uitbraak. ‘De protocollen worden zo spoedig mogelijk aangepast’, meldt sectororganisatie PO-Raad daarover. Of leerlingen en leerkrachten zijn gevaccineerd tegen corona, maakt voor de quarantaineregels geen verschil. Bij één of twee gevallen is quarantaine niet verplicht.

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) laat weten dat scholen over het algemeen ‘heel blij zijn dat de kinderen weer naar school kunnen’. Wel maakt de AVS zich druk over de ventilatie, die nog altijd niet in alle schoolgebouwen goed op orde is. ‘Op die scholen zitten kinderen letterlijk in de kou, want daar moeten de ramen en deuren de hele tijd openstaan.’

Uit onderzoek van het ministerie van Onderwijs bleek in augustus dat in ruim een kwart van de schoolgebouwen de ventilatie niet toereikend was. Een risico, want in slecht geventileerde ruimtes kunnen kleine virusdeeltjes zich ophopen in de lucht en daarmee stijgt het besmettingsrisico. Het is volgens de AVS vooral aan gemeenten, als eigenaren van schoolgebouwen, om hier actie tegen te ondernemen. ‘Daar moet echt werk van worden gemaakt’, zegt de woordvoerder. ‘Je kunt besmettingen beter voorkomen.’