Autoriteit België keurt fusie havens Antwerpen en Zeebrugge goed

De Belgische Mededingingsautoriteit heeft de fusie van de havens van Antwerpen en van Zeebrugge formeel goedgekeurd. De twee havens waren het vorig jaar februari eens geworden om samen te gaan in een haven met de naam Port of Antwerp Bruges. Volgens het mededingingscollege zal de concentratie niet tot marktverstoring leiden.

Antwerpen en Brugge, waar Zeebrugge een deelgemeente van is, werkten al een paar jaar aan het samenvoegen van hun havens. Antwerpen krijgt een belang van 80 procent in de fusiehaven, Zeebrugge 20 procent. Antwerpen is een belangrijk knooppunt voor de doorvoer van chemicaliën, terwijl Zeebrugge dat is voor het verschepen van auto’s en vloeibaar aardgas. De twee havens vullen elkaar dan ook goed aan, toonde onderzoek aan. Bovendien zouden de havens samen sterker staan in de overgang naar een digitale en groene economie.

Rotterdam

Samen zullen de havens jaarlijks naar verwachting circa 278 miljoen ton goederen kunnen verwerken. Dat is nog altijd een stuk minder dan Rotterdam, dat in 2019 bijna 470 miljoen ton oversloeg. Wat containers betreft, zal er jaarlijks zo’n 157 miljoen ton passeren in de Belgische fusiehaven.

Met jaarlijks 18,1 miljoen ton wordt Port of Antwerp Bruges de grootste haven voor overslag van voertuigen in Europa. Daarnaast zal de haven meer dan 15 procent van de totale doorvoer van gas in Europa voor zijn rekening nemen.

De mededingingsautoriteit ging na wat de geplande fusie zou betekenen voor de concurrentie op markten als havenconcessies en het transport van containers, vloeibare bulk en rollend materieel. Het college oordeelt dat ‘de concentratie geen gevolgen dreigt te hebben die een goedkeuring in de weg zouden staan’.