Werkzaamheden Utrechtsebaan in Den Haag bijna van start

Komend weekend beginnen de voorbereidingen voor de herstelwerkzaamheden aan de Utrechtsebaan (A12) in Den Haag. Vanaf maandag 17 januari is het stuk snelweg maandenlang afgesloten voor het verkeer de stad uit, richting Prins Clausplein. ‘We moeten even door de zure appel heen bijten’, aldus een woordvoerder van de gemeente Den Haag. ‘Daarna kunnen we er weer jaren tegenaan.’

Aanvankelijk zou het werk in oktober al beginnen, maar door een vertraging in de aanbestedingsprocedure werd het uitgesteld. Nu is het dus bijna zover en beginnen straks de werkzaamheden die tot en met mei zullen duren. Het weekend voor de start is de Utrechtsebaan ter voorbereiding in beide richtingen afgesloten. Ook een aantal andere weekenden in de komende twee maanden is de Utrechtsebaan in beide rijrichtingen dicht.

‘De Utrechtsebaan is best wel oud’, legt de zegsman uit. ‘Beton heeft niet het eeuwige leven. Het moet een keer groots aangepakt worden, zodat de weg in de toekomst weer op orde is.’

Dagelijks rijden zo’n 60.000 auto’s over de belangrijke uitvalsweg die is aangelegd in de jaren zeventig. Het asfalt op de Utrechtsebaan ligt op een betonnen ondergrond die volgens Rijkswaterstaat en de gemeente slecht begint te worden. Het beton wordt daarom gerepareerd en het asfalt vervangen. Ook de wanden van de verdiepte snelweg en de verkeerssystemen worden vervangen.