Pesticiden bevinden zich overal, Drentse burgers willen onderzoek

Pesticiden zijn op de meest uiteenlopende plaatsen te vinden, waarschuwt een groep Drentse burgers die daar eigen onderzoek naar heeft gedaan. Dit kan volgens de groep problemen opleveren voor natuur en volksgezondheid. De groep roept de overheid op hier onderzoek naar te doen. Ze kwamen in eigen onderzoek de bestrijdingsmiddelen niet alleen tegen in de buurt van akkers, maar ook in tuinen, natuurgebieden en hoofdharen van inwoners.

Vrijwilligers van het burgerinitiatief Meten = Weten namen 87 monsters, waar onafhankelijke laboratoria 132 verschillende bestrijdingsmiddelen op aantroffen. Hoewel deze pesticiden verder reiken dan de akkers, beoordeelt het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) de effecten buiten de akker niet, bekritiseert Guido Nijland. Hij is bestuurslid van het initiatief en ecoloog.

In het onderzoek werden verschillende pesticiden aangetroffen. Sommige verplaatsen zich niet buiten de akker. Volgens Nijland is het dan ook niet problematisch om deze stoffen te gebruiken. Een groep verplaatst zich tot ongeveer 1 kilometer buiten de akker, door bijvoorbeeld de wind of verdamping. De groep die zich tot verder dan 1 kilometer buiten de akker begeeft, is de meest problematische groep pesticiden. ‘Dat zijn middelen die ook in Natura 2000-gebieden komen. Daar horen ze niet en hebben ze een schadelijke werking’, aldus Nijland.

Structureel onderzoek

Een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) sluit zich aan bij het beeld dat pesticiden zich veel verder verspreiden dan de akker waarop deze gespoten zijn. Het instituut wil dat er meer onderzoek naar gedaan wordt, net als Meten = Weten dat wil. Volgens het burgerinitiatief kijkt de overheid weg door geen structureel onderzoek te doen naar de gevolgen van pesticiden op mens en natuur.

Het RIVM is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid wel bezig om mogelijk gezondheidsonderzoek bij omwonenden in kaart te brengen. Die verkenning wordt dit jaar afgerond; het ministerie moet dan besluiten of er vervolgonderzoek komt.

Nijland zegt dat uit veel onderzoeken al blijkt dat pesticiden een probleem zijn voor de volksgezondheid. Zo noemt hij onderzoek van neuroloog Bas Bloem, waarin staat dat er een relatie is tussen het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de ziekte van Parkinson. Volgens Nijland klinkt het in kaart brengen van mogelijke gezondheidsonderzoeken bij omwonenden, vooral als ‘een manier om het echte onderzoek en uiteindelijk maatregelen op de lange baan te schuiven.’