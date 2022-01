Gamebedrijf Zynga wint op Wall Street na overnamebod

De maker van onlinegames Zynga is maandag omhooggeschoten op de beurzen in New York na een overnamebod. De stemming op Wall Street bleef voorzichtig na de onrustige eerste handelsweek van het nieuwe jaar. De rentevrees keerde vorige week weer terug op de markten nadat de Federal Reserve had laten doorschemeren dat de Amerikaanse rente mogelijk sneller dan verwacht zal worden verhoogd om de hoge inflatie te beteugelen.