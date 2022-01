Verkopen Rolls-Royce omhoog door corona

Luxewagenproducent Rolls-Royce heeft afgelopen jaar 5586 auto’s verkocht. Voor de dochter van het Duitse BMW is dat het hoogste aantal uit de 117-jarige geschiedenis. Volgens topman Torsten Müller-Ötvös heeft de coronapandemie zijn bedrijf geholpen. Omdat reizen en uit eten gaan maar beperkt mogelijk was, gaven rijken meer geld uit aan andere luxegoederen zoals auto’s. Bovendien zagen veel mensen in eigen omgeving personen overlijden aan corona en dat leidde tot een ‘het-leven-kan-kort-zijn-mentaliteit’, aldus Müller-Ötvös.

De verkopen van Rolls-Royce lagen bijna de helft hoger dan in 2020. In vrijwel alle regio’s verkocht het Britse merk nog nooit zoveel voertuigen, waaronder in de grote automarkten China en Noord- en Zuid-Amerika. ‘In de luxesector als geheel was het probleem niet om klanten te vinden, maar om genoeg te kunnen produceren om aan de enorme vraag te voldoen’, verklaarde Müller-Ötvös. Vooral de nieuwe Ghost-coupé en Cullinan-SUV waren populair bij de kopers.

Die grote vraag leidt ook tot problemen. De Britse Rolls-Royce-fabriek in Goodwood zit bijna aan zijn maximale capaciteit. De orderboeken zitten dan ook al vol tot in het derde kwartaal. ‘Als je nu een Rolls-Royce bestelt, kun je de auto over ongeveer een jaar verwachten’, aldus de topman.

Rolls-Royce werkt aan zijn eerste elektrische auto, de Spectre. Die komt volgend jaar op de markt.