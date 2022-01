Miljardenovername van gamesmaker Zynga door Take-Two

De Amerikaanse maker van mobiele games Zynga, bekend van onder meer het spel FarmVille, wordt overgenomen door branchegenoot Take-Two Interactive Software. Met die deal is een bedrag gemoeid van 12,7 miljard dollar, omgerekend ruim 11 miljard euro. Op de aandelenbeurs in New York lijkt Zynga een sterke koerssprong te gaan maken door het overnamenieuws.

Het in San Francisco gevestigde Zynga maakt onder meer ook woord- en pokerspelletjes voor de smartphone. De overnameprijs per aandeel ligt 64 procent hoger dan de slotkoers van Zynga op vrijdag. Het eveneens Amerikaanse Take-Two betaalt in contanten en eigen aandelen bij de deal. Dat bedrijf is producent van bekende games als Grand Theft Auto, BioShock, Borderlands, Max Payne en Civilization.

Games op smartphones zijn een zeer sterk groeiend segment in de markt voor computerspelletjes. Take-Two zegt met de overname van Zynga zijn positie op de mobiele-gamesmarkt te willen versterken. Ook moet de overname zorgen voor kostenbesparingen.