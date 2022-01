Nederland telt vijftien soorten roofvogels

Roofvogels doen het goed in Nederland. In 2021 hebben vijf soorten voor het eerst in Nederland gebroed. In totaal broeden er nu vijftien soorten roofvogels. Door betere bescherming komen soorten als de buizerd, de havik, de bruine kiekendief en sperwers nu algemeen voor, terwijl ze in de jaren zestig van de vorige eeuw voorgoed dreigden te verdwijnen. De Vogelbescherming en kennisinstituut Sovon Vogelonderzoek Nederland noemen dat ‘verheugend nieuws’.