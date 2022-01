Nieuwe eigenaar lonkt voor automerk SsangYong

De Koreaanse autoproducent SsangYong maakt mogelijk een doorstart met een nieuwe eigenaar. Een consortium van bedrijven onder leiding van de Zuid-Koreaanse maker van elektrische vrachtwagens Edison Motors wil de worstelende SUV-specialist overnemen. Met de overeenkomst is een bedrag gemoeid van omgerekend 224 miljoen euro. De partijen ondertekenden maandag een voorlopig akkoord over de overname. De overname was eerder al goedgekeurd door een insolventierechter.

De overname mag naar verluidt pas doorgaan als ook de rechtbank de reorganisatieplannen van Edison heeft goedgekeurd. Die plannen moeten volgens berichten in Koreaanse media op 1 maart dit jaar klaar zijn. Ook schuldeisers van SsangYong moeten nog akkoord gaan met de overname. Tot dat moment blijft SsangYong onder curatele. Het bedrijf is sinds april in een faillissementsprocedure verwikkeld.

SsangYong Motor is de op drie na grootste autofabrikant van Zuid-Korea. Sinds 2011 is het merk voor het grootste deel in handen van de Indiase fabrikant van bedrijfsvoertuigen Mahindra & Mahindra. De Indiërs hebben sinds 2020 tevergeefs geprobeerd om hun meerderheid te verkopen. Edison, dat elektrische vrachtwagens en bussen maakt, wil SsangYong omvormen tot een producent van elektrische auto’s.

SsangYong verkocht volgens de eigen cijfers vorig jaar iets minder dan 84.500 auto’s. Daarmee daalden de verkopen op jaarbasis met meer dan een vijfde.