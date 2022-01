Gevreesde bestrijder ‘geweld’ Oeigoeren komt naar Hongkong

De hoogste leider van een antiterrorisme-eenheid van de paramilitaire politie in het Chinese Xianjiang, waar de Oeigoerse minderheid wordt onderdrukt, is het nieuwe hoofd van het Chinese leger in Hongkong. Chinese staatsmedia melden dat Peng Jingtang is gepromoveerd tot bevelhebber.

De benoeming komt op een moment waarop er internationaal toenemende zorgen zijn over Hongkong, waar de vrijheden onder invloed van Beijing worden beperkt. Hongkong heeft geen eigen leger, alleen politie, maar in de semi-autonome regio zijn wel Chinese troepen gestationeerd. Dat is geregeld in de basiswet uit 1997, waarin is vastgelegd dat Hongkong binnen China een eigen status en bestuur kent.

Onvrede van de Hongkongse bevolking over de Chinese invloed leidde tot massaprotesten in 2019 en 2020. De deelnemers eisten meer democratie. Beijing zag sommige acties als terrorisme en separatisme, termen die ook worden gebruikt als het om Xinjiang gaat. De centrale regering voerde in Hongkong een nationale veiligheidswet in waarmee activisten harder aangepakt kunnen worden.

Genocide

China wordt door de Verenigde Staten beschuldigd van genocide in Xinjiang op Oeigoeren en andere moslimminderheden, die massaal in kampen worden vastgehouden. Beijing ontkent dat er sprake is van genocide en zegt dat de strenge aanpak in Xinjiang nodig is om een einde te maken aan de islamistisch extremisme en separatisme in de regio.

Uit berichtgeving in Chinese media valt op te maken dat de nieuwe legerbevelhebber in Hongkong, Peng, leiding gaf aan een antiterrorisme-eenheid die in Xinjiang was opgericht voor ‘behoeften binnen de regio en in heel China’. Hij is de opvolger van Chen Daoxiang, die bijna op pensioen gaat. Onder Chens leiderschap werden de troepen in Hongkong zichtbaarder. De Chinese militairen hielpen bijvoorbeeld met schoonmaken na uit de hand gelopen protesten in Hongkong.