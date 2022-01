Voor het eerst in een week stijging coronabezetting ziekenhuizen

Voor het eerst in een week is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen toegenomen. Momenteel houden 1526 mensen met Covid-19 een ziekenhuisbed bezet, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is een stijging van 56 patiënten ten opzichte van zondag.