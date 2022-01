Politie: bijna 100 coronabetogers in Brussel opgepakt

De Brusselse politie heeft zondag voor en na de coronaprotestmars ‘Samen voor Vrijheid’ 97 betogers opgepakt, heeft ze maandag bekendgemaakt. De duizenden deelnemers aan de mars door de Belgische hoofdstad uit onvrede over het coronabeleid in het land verliep aanvankelijk in relatieve kalmte, tot een groepje relschoppers de confrontatie zocht met de politie.