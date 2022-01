NAVO-chef: uitweg uit conflict Rusland is mogelijk

‘Ik weet dat het mogelijk is akkoorden te sluiten met Rusland’, zei Stoltenberg aan het begin van een week vol diplomatiek overleg onder hoogspanning met Rusland. ‘Ik heb eerder met Rusland onderhandeld.’ De secretaris-generaal verwacht niet dat de besprekingen deze week de onenigheid over de invloed van respectievelijk Rusland en het Westen in Oekraïne en elders in Oost-Europa al kunnen oplossen. Maar hij hoopt dat ‘we het eens kunnen worden over een weg vooruit’, over een ‘pad naar een vreedzame oplossing’.

Harde Russische eisen hebben analisten somber gestemd over de kans van slagen van de onderhandelingen, maar Stoltenberg benadrukt dat het ‘een positief signaal’ is dat de Russen met de NAVO willen praten. Wel zal de NAVO pal blijven staan voor het recht van landen om zich bij het bondgenootschap aan te sluiten, herhaalt hij.

Rusland wil onder meer dat de NAVO belooft dat Oekraïne, maar ook landen als Zweden en Finland niet tot de alliantie zullen toetreden.