Poetin wil bondgenoten beschermen tegen ‘kleurenrevoluties’

Poetin deed de uitspraak nadat de door Rusland gedomineerde CSTO had ingegrepen in Kazachstan. President Kassym-Jomart Tokajev van die voormalige Sovjetstaat had een beroep gedaan op het militaire bondgenootschap nadat massaprotesten uit de hand waren gelopen. Betogers bestormden overheidsgebouwen en staken voertuigen in brand.

De Russische president voorspelde op een virtuele CSTO-top dat in de toekomst vaker geprobeerd zal worden om ‘de interne aangelegenheden van onze landen’ te beïnvloeden. Hij zei dat sommige betogers in Kazachstan waren getraind in buitenlandse kampen en sprak over het gebruik van ‘Maidan-technieken’.

Sociale media

Poetin verwees met die laatste uitspraak naar de protesten op de Maidan Nezalezhnosti, een groot plein in de hoofdstad van Oekraïne. Daar hadden massale protesten in 2014 geleid tot het vertrek van de toenmalige pro-Russische president. Die zag zich later genoodzaakt naar Rusland te vluchten.

Volgens Poetin worden tegenwoordig internet en sociale media gebruikt om burgers zover te krijgen de straat op te gaan. Hij riep de CSTO op met voorstellen te komen om dergelijke ‘pogingen tot destructieve interventies van buitenaf’ in de regio tegen te gaan.

Grote protestbewegingen worden vaak vernoemd naar een bepaalde kleur. Zo was er in Iran een ‘groene beweging’ van demonstranten en in Oekraïne vond in 2004 een zogenoemde Oranjerevolutie plaats. De president van Kazachstan heeft de escalatie van de protesten in zijn land omschreven als een poging tot een staatsgreep.