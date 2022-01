Diplomaten VS en Rusland bijeen voor overleg over crisis Oekraïne

Diplomaten uit de Verenigde Staten en Rusland zijn maandag begonnen aan topoverleg dat escalatie moet voorkomen van de crisis rond Oekraïne. Onderministers uit de twee landen troffen elkaar ‘s ochtends in de Amerikaanse missie in het Zwitserse Genève.

De spanning tussen Moskou en het Westen is opgelopen doordat Rusland een grote troepenmacht heeft samengetrokken aan de grens met Oekraïne, waar het al jaren een gespannen relatie mee heeft. In westerse hoofdsteden wordt gevreesd dat de Russen overwegen het Oost-Europese land binnen te vallen.

Rusland voelt zich bedreigd door de uitbreiding van de NAVO. Daar hebben veel voormalige Sovjetstaten in Oost-Europa zich al bij aangesloten. Moskou eist nu veiligheidsgaranties, zoals de belofte dat buurland Oekraïne nooit deel zal uitmaken van het bondgenootschap. De Oekraïense regering wil juist wel graag lid worden.

Zware sancties

Onderministers Sergej Rjabkov uit Rusland en Wendy Sherman uit de VS hebben elkaar zondagavond al zo’n twee uur gesproken. Rjabkov erkende naderhand dat het geen makkelijk gesprek was. Hij had voorafgaand aan de bijeenkomst al laten weten ‘teleurgesteld’ te zijn over de signalen die uit Washington en Brussel komen.

Niet alleen Rjabkov toonde zich pessimistisch. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zei zondag in een interview deze week geen doorbraken te verwachten. De VS hebben al duidelijk gemaakt dat Rusland zware sancties tegemoet kan zien als het besluit tot een invasie.

De opgelopen spanning leidde al tot vergelijkingen met de Koude Oorlog, toen Moskou en Washington ook lijnrecht tegenover elkaar stonden. De komende dagen volgen meerdere overlegrondes over de crisis. Rusland praat deze week met de VS, de NAVO en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).