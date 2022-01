CDA'er Mona Keijzer gaat niet alsnog de Kamer in

Oud-staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) wil niet "niet nu alsnog toetreden" tot de Tweede Kamer. Liever speelt ze een "actieve, onafhankelijke rol" in het publieke debat. In een verklaring op Twitter geeft ze aan dat ze in haar eigen partij wel het 'tegengeluid' wil laten horen. Eind september werd Keijzer ontslagen nadat ze zich had uitgesproken tegen de bredere invoering van de coronapas.