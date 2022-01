Novartis gaat door met Covid-medicijn na positieve resultaten

Volgens Novartis, dat samen met partner Molecular Partners werkt aan het middel, hebben Covidpatiënten die de behandeling volgden een 78 procent lager risico op spoedeisende hulp, ziekenhuisopname of overlijden. Ook zorgde het middel in acht dagen voor een vermindering van de hoeveelheid virus in het lichaam. Aan het onderzoek namen 407 mensen deel. De medicijnfabrikant zal de gegevens deze maand met regelgevers delen en een grotere proef starten om de resultaten zo snel mogelijk te bevestigen.

Als het middel wordt goedgekeurd, zal de behandeling van Novartis de eerste zijn die het spike-eiwit van het coronavirus op meerdere manieren aanvalt, waardoor het mogelijk beter werkt tegen huidige en toekomstige varianten. Dan zou het een nuttige aanvulling kunnen zijn op het groeiende arsenaal aan middelen tegen Covid, waarvan sommige minder effectief zijn gebleken tegen de omikronvariant.

Infuus

In tegenstelling tot de Covid-pillen van Pfizer en Merck wordt het geneesmiddel van Novartis toegediend via een infuus, waardoor een doktersbezoek noodzakelijk is.

Novartis zei verder dat het ensovibep in licentie wil nemen van zijn partner Molecular, die daarvoor een betaling van 150 miljoen Zwitserse frank (144 miljoen euro) ontvangt. Novartis wordt verantwoordelijk voor de ontwikkeling, productie en verkoop van het geneesmiddel.