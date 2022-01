Miljoenenstad naast Beijing deels op slot in aanloop naar Spelen

De autoriteiten in de Chinese miljoenenstad Tianjin hebben in aanloop naar de Olympische Spelen de reisregels aangescherpt. Zo moet verdere verspreiding worden tegengegaan van de omikronvariant van het coronavirus. Inwoners hebben toestemming nodig van hun werkgever of de overheid voordat ze mogen vertrekken uit de metropool, die naast hoofdstad Beijing ligt.

Tianjin kondigde afgelopen weekend aan alle circa 15 miljoen inwoners te testen vanwege twee besmettingen met omikron. Dat gebeurde minder dan een maand voor het begin van de Spelen in het nabijgelegen Beijing. Het aantal besmettingen loopt ondertussen op. De autoriteiten in Tianjin maakten maandag melding van nog eens 21 coronagevallen, al is het niet duidelijk of het gaat om omikron.

Mensen krijgen het verzoek de stad alleen te verlaten als dat echt noodzakelijk is. Ze hebben dan naast officiële toestemming ook een negatieve coronatest nodig. Die mag niet meer dan 48 uur voor vertrek zijn afgenomen. Daarnaast worden scholen gesloten en is het treinverkeer van de kuststad naar Beijing stilgelegd.

De Chinese krant Global Times omschrijft Tianjin als de plek waar China voor het eerst serieus de strijd aangaat met omikron. Op de Chinese televisie is te zien hoe mensen met mondkapjes zondag in de rij stonden voor hun coronatesten. Die worden afgenomen door medisch personeel in beschermende pakken.

Verspreiding van de zeer besmettelijke omikronvariant zou de Chinese aanpak van de coronapandemie kunnen compliceren. China probeert verspreiding van het virus nog tot nul terug te brengen, iets wat veel andere landen al hebben opgegeven. De Chinese autoriteiten reageren op uitbraken door lokaal strenge lockdowns in te voeren en op grote schaal inwoners te testen.