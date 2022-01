Bijna 8000 arrestaties bij onrust in Kazachstan

In Kazachstan zijn inmiddels bijna 8000 mensen gearresteerd vanwege de onrust van afgelopen week, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. De binnenlandse veiligheidsdienst KNB zegt dat de situatie weer stabiel is in het Centraal-Aziatische land.

In het land met 19 miljoen inwoners brak afgelopen week op grote schaal geweld uit. Dit gebeurde na een forse verhoging van de brandstofprijzen. In eerste instantie waren de protesten vreedzaam, maar de sfeer sloeg om. Betogers bestormden onder meer overheidsgebouwen in Almaty, de grootste stad van het land.

President Kassym-Jomart Tokajev meent dat ‘terroristen en bandieten’ achter de onrust zitten. De president had militairen het bevel gegeven om zonder waarschuwing te schieten op demonstranten. Met hulp van Russische militairen kon Tokajev onder meer de controle over de luchthaven van de stad Almaty terugkrijgen.

Inmiddels proberen de autoriteiten het dagelijks leven weer op gang te krijgen. In Almaty kunnen mensen weer gebruik maken van het internet, dat sinds woensdag grotendeels ontoegankelijk was. Volgens persbureau AFP rijdt het openbaar vervoer ook weer in de stad.

Het is nog onduidelijk hoeveel mensen afgelopen week om het leven zijn gekomen. Staatsmedia hadden afgelopen weekend melding gemaakt van 164 doden, maar de autoriteiten trokken later een mededeling over dat dodental in. Websites die het nieuws hadden gebracht kregen van het ministerie van Informatie te horen dat de verklaring door een ‘technische fout’ was verspreid.