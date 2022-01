Recordomzet voor bloemenveiling Royal FloraHolland in 2021

Bloemenveiling Royal FloraHolland had in 2021 een recordomzet van 5,6 miljard euro. Dat kwam volgens de bloemenveiling ‘volledig’ door hogere prijzen. Die lagen vorig jaar gemiddeld ruim 20 procent hoger dan in 2019. Zowel snijbloemen, kamerplanten als tuinplanten werden duurder.

De omzet lag vorig jaar 800 miljoen euro hoger dan in recordjaar 2019. In totaal verkocht de bloemenveiling vorig jaar 12,1 miljard bloemen en planten. In 2019 lag dat aantal op 12,3 miljard en was de omzet 4,8 miljard euro.

In 2020, het jaar dat de coronapandemie uitbrak, was de omzet 4,7 miljard euro en werden er 11,4 miljard bloemen en planten verkocht. In dat jaar sloot het veilingbedrijf het jaar nog af met een verlies van 5,8 miljoen euro. De prijzen lagen in dat jaar weliswaar in doorsnee dik 5 procent hoger, maar in de periode maart tot en met mei werden er door de pandemie veel minder bloemen en planten verkocht.

Royal FloraHolland verhandelt bloemen ook digitaal, via onlinemarktplaats Floriday. Daar bedroeg de omzet vorig jaar meer dan 1 miljard euro. Wekelijks zijn meer dan 4000 kwekers en kopers uit meer dan 45 landen actief op de marktplaats.