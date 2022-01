Vastgoedbedrijf Shimao stijgt in Hongkong, Japanse beurs gesloten

Het Chinese vastgoedbedrijf Shimao toonde maandag wat herstel op de beurs in Hongkong, na de zware verliesbeurt op vrijdag. Volgens Chinese media heeft de noodlijdende projectontwikkelaar al zijn vastgoedprojecten te koop gezet. Beleggers verwerkten daarnaast nog het tegenvallende Amerikaanse banenrapport van afgelopen vrijdag, dat voor verliezen zorgde op Wall Street. In Japan was de beurs gesloten vanwege een nationale feestdag.

De Hang Seng-index in Hongkong ging tussentijds 0,8 procent vooruit. Shimao dikte 5,7 procent aan. De Chinese nieuwswebsite Caixin meldde dat het bedrijf al zijn woningprojecten en commerciële vastgoedprojecten gaat verkopen om geld op te halen. Vrijdag kelderde het aandeel nog bijna 17 procent nadat persbureau Reuters meldde dat de vastgoedontwikkelaar een betaling op een lening heeft gemist. Vastgoedconcern Evergrande, dat ook in financiële problemen verkeert, zakte 2 procent.

De Chinese vastgoedsector zit na jaren van ongekende groei, die vooral werd gefinancierd met gigantische schulden, in financiële nood. Afgelopen week riep Beijing de banken al op om de kredietverlening aan de geplaagde vastgoedsector op te voeren. De autoriteiten hopen dat het daarmee voor de sterkere partijen op de vastgoedmarkt makkelijker wordt om noodlijdende branchegenoten of projecten van deze bedrijven over te nemen.

Verzekeraar China Life Insurance daalde bijna 2 procent na berichten dat de Chinese anti-corruptiewaakhond CCDI onderzoek doet naar voorzitter Wang Ban van het bedrijf. De beurs in Shanghai won 0,3 procent en de Kospi in Seoul verloor 0,9 procent. De All Ordinaries in Sydney daalde 0,8 procent. De Australische mijnbouwers Rio Tinto, BHP en Fortescue wonnen tot ruim 2 procent.