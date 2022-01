Laatste fase moordproces Willem Holleeder

Het Amsterdamse gerechtshof begint maandag aan de afronding van het proces in hoger beroep tegen Willem Holleeder, die terechtstaat op verdenking van het geven van vijf moordopdrachten. Het Openbaar Ministerie zal reageren op het uitvoerige pleidooi van Holleeders advocaten dat zij in december hielden. Ook in hoger beroep heeft het OM levenslang geëist. De rechtbank legde hem die straf in 2019 op.