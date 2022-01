Trump-bondgenoot Jim Jordan weigert voor commissie te verschijnen

De Republikeinse parlementariër Jim Jordan weigert zijn medewerking te verlenen aan het panel van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden dat de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 onderzoekt. Jordan is een van de innigste politieke bondgenoten van de Amerikaanse ex-president Donald Trump.

‘Dit verzoek gaat de grenzen van een legitiem onderzoek te buiten, schendt fundamentele grondwettelijke beginselen en dient slechts om de wetgevende normen verder uit te hollen’, schrijft Jordan in een brief aan de voorzitter van het panel, Democraat Bennie Thompson. Jordan was vorige maand opgeroepen om voor de commissie te verschijnen.

Met de bestorming van het Capitool wilden Trump-aanhangers voorkomen dat de overwinning van Joe Biden bij de presidentsverkiezingen van eind 2020 werd bekrachtigd. De commissie van het door Democraten gedomineerde Huis van Afgevaardigden zoekt uit wat het verband is tussen het Witte Huis en de Trump-aanhangers die het Capitool aanvielen.