Buitenlandminister VS waarschuwt voor confrontatie Rusland - VS

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, heeft gewaarschuwd dat Rusland voor de keuze staat tussen dialoog en confrontatie. Hij deed de uitlating vlak voor het begin van Amerikaans-Russisch ‘veiligheidsoverleg’ in Genève. Dat is maandag, al spreken Amerikanen en Russen elkaar ook voorafgaand in de Zwitserse stad op zondagavond.

Blinken dreigde met ‘enorme consequenties als Rusland de agressie tegen Oekraïne hervat’. Blinken en andere Amerikaanse functionarissen beschuldigen het Kremlin er geregeld van zich agressief op te stellen tegenover Kiev en met een enorme troepenmacht langs de Oekraïense grens een eventuele aanval voor te bereiden. Rusland spreekt dat tegen. Het land verwijt de Amerikanen de spanningen op te drijven met wapenleveranties aan Oekraïne en valse beschuldigingen aan het adres van Rusland.

Het overleg van maandag in Genève moet de kou wat uit de lucht halen voor de twee gebrouilleerde mogendheden. Oekraïne is het voornaamste twistpunt. De voortdurende spanningen over Oekraïne vloeien voort uit de afzetting van de pro-Russische president van Oekraïne in 2014. Het Westen ziet dat als het gevolg van een volksopstand, het Kremlin ziet dat als een gevolg van een vooral door de VS aangemoedigde staatsgreep die in Washington zorgvuldig zou zijn voorbereid.

Burgeroorlog

De huidige president Joe Biden bezocht tijdens het presidentschap van Barack Obama (2009-2017) als vicepresident Oekraïne wel zes keer. Blinken was tijdens de machtswisseling in Kiev plaatsvervangend veiligheidschef in het Witte Huis. Rusland lijfde kort na de machtswisseling begin 2014 in Kiev boos het schiereiland de Krim in. En Moskou steunt sindsdien pro-Russische opstandelingen in het oosten van Oekraïne. Daar heerst sinds 2014 feitelijk een burgeroorlog.

De Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Sergej Ryabkov is hoofd van de Russische delegatie in Genève. Hij zei dat hij niet gaat bedelen, maar gestelde doelen wil bereiken. Het Kremlin eist vooral de garantie dat Oekraïne nooit lid van de NAVO wordt.