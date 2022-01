Rust Brussel weergekeerd na coronaprotest met enkele opstootjes

De Brusselse politie heeft zondagmiddag opgetreden tegen enkele personen die wilden rellen na de protestmars ‘Samen voor Vrijheid’, waarin duizenden mensen door de straten van Brussel trokken om hun onvrede te uiten over het Belgische coronabeleid. Er zijn meerdere demonstranten opgepakt, maar het is nog onduidelijk om hoeveel arrestaties het precies gaat.

De betogers trokken relatief rustig door Brussel, maar de situatie dreigde even uit de hand te lopen toen relschoppers nadrukkelijk de confrontatie met de politie opzochten. Er werden projectielen gegooid en enkele kerstbomen en struiken in brand gestoken. Toen organisator Ezra Armakye probeerde de gemoederen te bedaren, werd hij door de relschoppers uitgejouwd en weggejaagd. Na het politieoptreden keerde de rust spoedig terug.

De tegenstanders van het coronabeleid vinden dat de overheidsmaatregelen leiden tot verdeeldheid in de samenleving. Ook ontstaan door de beperkingen tweederangsburgers, vinden ze. De organisatoren willen af van de Belgische coronapas en eisen een ‘breder wetenschappelijk geluid’ in het GEMS, de Belgische tegenhanger van het Nederlandse Outbreak Management Team.

De manifestatie werd gesteund door verschillende organisaties, waaronder Viruswaarheid, Vecht Voor Vrijheid, The Human Side en Belgians for Freedom. Om ongeregeldheden te voorkomen was in aanloop naar de actie overlegd met de politie, onder meer over de route van de protestmars.