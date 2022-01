De 36-jarige man uit Utrecht die afgelopen donderdag is aangehouden tijdens een politieactie op de A2 wegens een dreigende situatie rond misdaadverslaggever John van den Heuvel is weer op vrije voeten. Dat meldt het Openbaar Ministerie op Twitter. De man blijft wel verdachte, maar er is onvoldoende bewijs om hem langer vast te houden, aldus het OM.