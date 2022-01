Een 15-jarige jongen is zondag zwaargewond geraakt door een steekpartij in zijn woonplaats Middelburg. Wat er zich precies heeft afgespeeld is volgens de politie onduidelijk. Een voorbijganger vond de jongen rond het middaguur op een grasveldje tussen de Meanderlaan en De Overloper en belde 112.

De politie doet onderzoek ter plaatse en roept getuigen en mensen die mogelijk camerabeelden hebben van het incident op om zich te melden.