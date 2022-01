ECB-bestuurder: duurzame koers Europa heeft impact op inflatie

‘In een omgeving met grote spaaroverschotten en langdurige verstoringen van de energievoorziening kan de energietransitie ertoe leiden dat de inflatie langer hoog blijft’, waarschuwde Schnabel in een toespraak voor de American Economic Association. Ze zei daar gelijk bij dat de ECB mogelijk moet ingrijpen als dat nodig is.

Nadat de economie de gevolgen van de coronacrisis te boven was gekomen, heeft een sterke stijging van de energieprijzen de inflatie in december opgedreven tot 5 procent, een recordhoogte voor de eurozone. Maar de ECB heeft voorspeld dat de energieprijzen zullen dalen en zei toe het huidige monetaire beleid nog minstens een jaar te handhaven. Volgens de laatste economische prognoses van de ECB zal de inflatie dit jaar oplopen tot 3,2 procent en daarna afnemen tot 1,8 procent in 2023 en 2024. Schnabel zei echter dat de technische aannames over de energiecomponent in die prognoses ‘met grote onzekerheid omgeven’ zijn.

Green Deal

De daling van de inflatie tot onder de 2 procent berust volgens haar op de aanname dat energie in 2023 en 2024 niet zal bijdragen aan de nominale prijsstijging. ‘De geschiedenis wijst uit dat een dergelijk profiel ongebruikelijk zou zijn’, zei ze. Om de inflatie in 2024 op het doel van 2 procent te krijgen zouden de olieprijzen volgens haar op het niveau van november 2021 moeten blijven.

De Europese Unie wil tegen 2050 de eerste regio ter wereld worden waar de uitstoot van broeikasgassen netto op nul uitkomt. Deze inspanning staat bekend als de Green Deal en is een centrale pijler in de begroting van het landenblok de komende jaren. De Green Deal wordt bekostigd met een derde van de 1,8 biljoen euro voor het herstelplan NextGenerationEU, en uit de zevenjarenbegroting van de EU.