Olieprijs stijgt door onrust Kazachstan, uranium minder geraakt

De onrusten in Kazachstan zorgen voor een stijging van de olieprijzen, vooral omdat investeerders vrezen voor problemen in de bevoorrading. Kazachstan is een van de landen van het verbond OPEC+ waar landen van oliekartel OPEC, waaronder Saudi-Arabië en Irak, maar ook bondgenoten als Rusland en dus Kazachstan bij zijn aangesloten. De uraniummarkt lijkt beter bestand tegen de problemen, hoewel Kazachstan de op een na grootste producent van uranium ter wereld is.

In de loop van de afgelopen week stegen de olieprijzen met circa 5 procent en op vrijdag brak de prijs van Brentolie door de grens van 83 dollar per vat. Daarmee werd volgens kenners het hoogste prijsniveau bereikt sinds de prijsdaling eind november vanwege de vrees voor de rondwarende omikronvariant van het coronavirus.

De protesten in Kazachstan braken uit nadat de prijs voor brandstof begin dit jaar verdubbeld werd. President Kassym-Jomart Tokajev heeft dat teruggedraaid maar de demonstraties gingen door en richtten zich ook steeds meer tegen de gevestigde politieke orde. Duizenden mensen gingen in de grootste stad Almaty de straat op om te protesteren. De politie schoot daarop tientallen demonstranten dood. Meerdere gebouwen vlogen in brand. Ook werden winkels geplunderd. In het hele land werd het internet afgesloten en sloten banken uit voorzorg.

Kazachstan staat te boek als een van de grootste olieproducenten in Centraal-Azië. Het land was in 2020 goed voor het oppompen van gemiddeld 1,8 miljoen vaten olie per dag. Volgens verschillende marktkenners is de productie van olie in het land door de onrusten ‘aangetast’, al ging de productie in de grootste velden van het land gewoon door.

Kazachstan is naast olie en uranium ook rijk aan mangaan, ijzer, chroom en steenkool. De uraniummijnen van het land bevinden zich in afgelegen gebied in het zuiden. De protesten hebben de winning ervan nauwelijks geraakt. Het gros van de Kazachse uranium wordt naar China verscheept. Mogelijk dat de onrusten wel voor wat logistieke problemen hebben gezorgd, omdat de belangrijkste handelsroutes lopen via de regio Almaty.