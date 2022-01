Invoering Duitse vaccinatieplicht kan nog maanden duren

Het gaat de nieuwe Duitse bondskanselier Olaf Scholz niet meer lukken om in maart een algemene vaccinatieplicht in te voeren. Dat zeggen bronnen rond zijn regeringscoalitie tegen de krant Der Tagesspiegel.

De sociaaldemocraat Scholz heeft zich uitgesproken voor een vaccinatieplicht om te zorgen dat meer Duitsers zich laten inenten tegen het coronavirus. Daar is nieuwe regelgeving voor nodig en dat schiet tot dusverre niet erg op. Het parlement heeft waarschijnlijk pas op 26 of 27 januari een oriënterend debat over het gevoelige onderwerp.

De bondskanselier heeft eerder aangegeven zo’n vaccinatieplicht in februari of maart te willen, maar dat lijkt onhaalbaar. Dat komt onder meer doordat ook de Bondsraad met vertegenwoordigers van deelstaten zich nog over de kwestie moet kunnen uitspreken. Daardoor kan nieuwe regelgeving volgens de krant op zijn vroegst begin april definitief worden goedgekeurd.

Binnen de Duitse oppositie bestaat onvrede over de opstelling van Scholz. Critici vinden dat de bondskanselier het initiatief te veel bij het parlement heeft gelegd en zich actiever zou moeten opstellen. Ook als in april definitief wordt besloten tot een vaccinatieplicht, is het mogelijk dat de nieuwe regels pas in juni van kracht worden.

Andere Europese landen maken ondertussen ook werk van een algemene vaccinatieplicht. Dat gebeurt onder meer in Oostenrijk, waar de nieuwe regels komende maand al moeten ingaan.