Bergkamp: 'gênant' lange formatie schaadt vertrouwen in politiek

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp vindt dat de in haar ogen "gênant" lange formatie het vertrouwen in de politiek heeft geschaad. In het programma WNL op Zondag zegt ze dan ook dat deze formatie niet voor herhaling vatbaar is.

Bergkamp zegt de onderhandelende partijen aangespoord te hebben om vaart te maken met het proces. Ze betreurt het dat het zo lang duurde, terwijl er grote dossiers zoals de toeslagenaffaire of de gaswinning in Groningen om aandacht vragen.

Dit jaar wordt de formatie geëvalueerd. Bergkamp denkt onder meer dat het op gezette tijden informeren van de Kamer zou bijdragen aan een beter proces. De afgelopen periode vroeg ze de informateurs regelmatig om meer informatie, maar kreeg daar naar eigen zeggen "heel algemene" antwoorden op. "We gaan kijken of het proces strakker kan, dat is zeker nodig."

Of de koning het proces had kunnen versnellen, betwijfelt ze. "Er speelde zo'n diepe vertrouwenscrisis, ik vraag me af of de koning daar verandering in had kunnen brengen." VVD-leider en premier Mark Rutte zei eerder in een interview met De Telegraaf dat de koning de formatie mogelijk had kunnen verkorten.