Moskou: VS hoeven niet op concessies te rekenen bij topoverleg

Rusland heeft duidelijk gemaakt dat het geen concessies zal doen tijdens het internationale topoverleg over de opgelopen spanning rond Oekraïne. ‘Dat is compleet uitgesloten’, zei onderminister van Buitenlandse Zaken Sergej Rjabkov volgens Russische media.

Rusland overlegt de komende dagen onder meer met de VS en de NAVO, maar heeft al laten blijken daar weinig van te verwachten. ‘We zijn teleurgesteld door de signalen die de afgelopen dagen uit Washington en Brussel kwamen’, zei Rjabkov, die naar verluidt zondagavond al om de tafel zit met de Amerikaanse onderminister Wendy Sherman.

De spanning tussen Rusland en het Westen is opgelopen door een Russische troepenopbouw bij de grens met Oekraïne. De VS en hun bondgenoten vrezen dat Moskou overweegt dat Oost-Europese land binnen te vallen. Rusland eist veiligheidsgaranties van het Westen, zoals de belofte dat Oekraïne nooit lid kan worden van de NAVO.

Ook in het Westen klinken pessimistische geluiden over de kans op een diplomatieke doorbraak. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken waarschuwde afgelopen week dat het lastig is om vooruitgang te boeken als constant escalatie dreigt en ‘een pistool tegen het hoofd van Oekraïne wordt gehouden’.