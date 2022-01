Internationale troepen bewaken ‘strategische’ locaties Kazachstan

Een internationale troepenmacht onder leiding van Rusland heeft in Kazachstan de bewaking overgenomen van een aantal ‘strategische’ locaties. Dat meldt het kantoor van president Kassym-Jomart Tokajev, zonder te laten weten om welke installaties het precies gaat.

Tokajev heeft een beroep gedaan op het militaire bondgenootschap CSTO vanwege de onrust in zijn land. Daar waren demonstraties tegen een verhoging van brandstofprijzen deze maand uit de hand gelopen. Er vielen tientallen doden bij ongeregeldheden. Overheidsgebouwen gingen in vlammen op.

De autoriteiten zeggen zeker 5800 mensen te hebben opgepakt vanwege de onrust, onder wie ook veel buitenlanders. Een van de bekendste arrestanten is Karim Masimov, een voormalige premier die onlangs was ontslagen als hoofd van de binnenlandse veiligheidsdienst KNB. Hij wordt verdacht van verraad, maar het is onduidelijk wat hem precies wordt verweten.

Volgens sommige waarnemers gaat achter de onrust mogelijk een machtsstrijd binnen de politieke elite schuil. Tokajev verstevigde tijdens de crisis zijn greep op de macht. Hij nam het presidentschap in 2019 over van Noersoeltan Nazarbajev, die tientallen jaren aan de macht is geweest en nog steeds veel invloed heeft. De opgepakte Masimov stond bekend als een van zijn bondgenoten.