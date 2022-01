China test weer bevolking miljoenenstad in aanloop naar Spelen

China laat in aanloop naar de Olympische Spelen in hoog tempo de hele bevolking van de stad Tianjin testen op het coronavirus. De circa 15 miljoen inwoners tellende metropool ligt in de buurt van hoofdstad Beijing, waar het internationale sportevenement volgende maand wordt gehouden.

In Tianjin zijn volgens Chinese media zeker twee personen besmet met de omikronvariant van het coronavirus. Die variant had in China voor zover bekend nog geen voet aan de grond gekregen. De miljoenenstad wordt door de krant Global Times omschreven als de eerste plek op het Chinese vasteland waar de strijd met omikron wordt aangegaan.

Verspreiding van de besmettelijke omikronvariant zou de Chinese aanpak van de coronapandemie kunnen compliceren. China probeert verspreiding van het coronavirus nog tot nul terug te brengen, iets wat veel andere landen al hebben opgegeven. De Chinese autoriteiten reageren op uitbraken door lokaal strenge lockdowns in te voeren en op grote schaal inwoners te testen.

De autoriteiten in Tianjin hebben inwoners geadviseerd om de stad voorlopig niet zonder goede reden te verlaten, maar van een lockdown lijkt nog geen sprake te zijn. Inwoners vrezen daar wel voor en zouden in sommige gevallen aan het hamsteren zijn geslagen. Ze halen uit voorzorg extra levensmiddelen in huis.

De uitbraak kan ook voor problemen zorgen rond de Spelen. Een immunoloog wees in Chinese media op het omvangrijke woon-werkverkeer tussen Tianjin en het nabijgelegen Beijing.