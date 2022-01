Ettelijke duizenden demonstreren voor en tegen Duits coronabeleid

In vele Duitse steden hebben ettelijke duizenden mensen zaterdag gedemonstreerd tegen het coronabeleid van de regering. De grootste manifestatie vond plaats in Hamburg, waar volgens de politie circa 16.000 mensen de straat opgingen. Ook in onder meer Maagdenburg, Freiburg, Ansbach, Regensburg en Schwerin werd geprotesteerd.

In Hamburg was de opkomst veel groter dan de 11.000 demonstranten die aanvankelijk werden verwacht. Zij marcheerden achter een groot spandoek met het opschrift ‘Genoeg! Handen af van onze kinderen’.

Oproepen een mondkapje te dragen en afstand te bewaren, werden bij tal van demonstraties niet gehonoreerd. Wel bleven de demonstraties verschoond van rellen, die voorbije weken regelmatig de demonstraties kenmerkten.

In de stad Minden, tussen Osnabrück en Hannover, gingen echter ook ongeveer 2500 mensen de straat op om tegen deze ‘dwarsdenkers’ te demonstreren. Zij uitten hun ongenoegen over de corona-ontkenners, antivaxers en rechtsradicalen. ‘Ja tegen vrijheid van meningsuiting en saamhorigheid - resoluut nee tegen haat, bedreigingen en geweld’, stond op een poster. Ook in Erfurt waren duizend demonstranten op de been om hun steun aan de coronamaatregelen te onderstrepen.