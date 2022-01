John van den Heuvel: bivakmuts en cryptotelefoon gevonden in auto

Het lijkt er op dat John van den Heuvel donderdag al een tijdje werd achtervolgd door motorscooters en mogelijk ook een tweede snelle auto. Donderdag werd op de A2 tussen Maarssen en Breukelen een man in een auto aangehouden vanwege een dreigende situatie rond de misdaadverslaggever. In de auto van de verdachte zijn onder meer een bivakmuts en meerdere telefoons, waaronder een cryptotelefoon, gevonden. Dat zei Van den Heuvel zaterdag in het tv-programma RTL Boulevard.

"De indruk bij mijn beveiligers was dat we al gevolgd werden vanaf Amsterdam door twee motorscooters", zei Van den Heuvel. Hij is erg geschrokken, vertelde hij. "De dingen die in de auto zijn gevonden en de achtergrond van de verdachte is niet heel geruststellend."

De 36-jarige man uit Utrecht die vastzit, komt volgens de misdaadverslaggever voor in het dossier van het omvangrijke liquidatieproces Marengo.

Het OM verdenkt de man van het voorbereiden van een misdrijf waar acht jaar of meer gevangenisstraf op staat. Hij is vrijdagmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Amsterdam. Die bepaalde dat hij nog in de cel moet blijven.