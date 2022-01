28.003 positieve coronatests erbij, gemiddelde naar recordhoogte

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 28.003 positieve uitslagen van coronatests geregistreerd. Dat is het op een na hoogste aantal ooit. Op vrijdag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bijna 35.000 nieuwe gevallen, een record, maar dat kwam deels door nameldingen van een storing eerder.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 162.716 positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 23.245 nieuwe gevallen per dag. Dit is het hoogste gemiddelde ooit. Het oude record staat sinds 28 november. Toen waren er in zeven dagen tijd 157.218 positieve tests, gemiddeld 22.460 per dag.