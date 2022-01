Nog steeds afname aantal coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft nog steeds afnemen. Het aantal mensen dat met Covid-19 in een ziekenhuisbed ligt, daalde met 35 ten opzichte van een etmaal geleden. In totaal liggen er nu 1481 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, blijkt zaterdag uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensive cares liggen momenteel 405 coronapatiënten, tegenover 409 op vrijdag. In het buitenland liggen nog negen Nederlandse coronapatiënten op een ic, terwijl vrijdag nog tien Nederlanders met Covid-19 op een Duitse ic lagen. Op de verpleegafdelingen bedraagt het aantal mensen met Covid-19 in een ziekenhuisbed zaterdag 1076. Een dag eerder waren dat er nog 1107.

Op de ic’s werden, net als vrijdag, 16 nieuwe coronapatiënten opgenomen, en op de verpleegafdelingen 149. Vrijdag waren dat er 115.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen neemt sinds vorige week weer flink toe. Het duurt meestal ongeveer twee weken voor een toename van het aantal besmettingen terug te zien is in de ziekenhuiscijfers. Of deze hoge aantallen coronagevallen ook voor een nieuwe golf ziekenhuisopnames zullen zorgen is nog afwachten. De omikronvariant van het virus, die nu de meeste besmettingen in Nederland veroorzaakt, lijkt volgens sommige studies minder ziekmakend.