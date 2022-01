Duitse gezondheidsminister wil vasthouden aan vaccinatieplicht

De Duitse gezondheidsminister Karl Lauterbach wil vasthouden aan het invoeren van een vaccinatieplicht tegen corona, ondanks bedenkingen in de coalitie en het parlement. Hij sprak in de krant Die Welt de verwachting uit dat veel ongevaccineerden zich alsnog laten inenten als een dergelijke maatregel worden genomen. Lauterbach erkende wel dat het niet haalbaar is om ‘iedereen te bereiken’.

De minister weerspreekt in het interview dat een vaccinatie minder nodig is vanwege de mogelijk minder ziekmakende omikronvariant. ‘Een besmetting met omikron maakt je niet per se immuun tegen de volgende virusvariant’, waarschuwt hij.

De Duitse kanselier Olaf Scholz pleit al maanden voor een vaccinatieplicht. Zijn sociaaldemocraten hopen de maatregel in maart in te voeren, maar in het parlement wordt weinig vooruitgang geboekt. Het eerste debat over de gevoelige maatregel wordt pas eind januari verwacht.

Scholz zegt dat alle premiers van Duitse deelstaten achter zijn plan staan. De kanselier krijgt echter ook tegenstand, zelfs binnen zijn regeringscoalitie. De liberale coalitiepartij FDP staat bijvoorbeeld niet achter de plannen. Ook gingen in de afgelopen tijd duizenden Duitsers de straat op om te demonstreren tegen de coronamaatregelen en de beoogde prikplicht.

Ook andere Europese landen komen met een vaccinatieplicht. De Italiaanse regering besloot deze week dat alle 50-plussers een coronaprik moeten halen. In Oostenrijk moet vaccinatie binnenkort verplicht worden voor 14-plussers en in Griekenland voor 60-plussers.