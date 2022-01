Nieuwe ministersploeg opgewekt voorafgaand aan eerste overleg

De aanstaande ministersploeg van kabinet-Rutte IV begon zaterdag opgewekt aan haar eerste overleg. De beoogde bewindspersonen kwamen voor het eerst bij elkaar in de Rolzaal in het ministerie van Algemene Zaken, voor het zogeheten constituerend beraad. Daarin worden afspraken vastgelegd over onder meer de taakverdeling.

Minister van Sociale Zaken Karien van Gennip (CDA) heeft er "heel veel zin in". Robbert Dijkgraaf (D66), minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, verheugt zich "enorm" op zijn taak als minister. Tot voor kort werkte Dijkgraaf in de Verenigde Staten aan de universiteit van Princeton, en helemaal gewend in Den Haag is hij nog niet. "Ik ben als een klein kuikentje dat net uit het ei is gekomen."

Grote beslissingen zullen er zaterdag niet worden genomen. Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) was ook in het vorige kabinet minister en herinnert zich het constituerende beraad van toen als "een formaliteit". Minister-president Mark Rutte zegt dat het beraad een laatste moment is om zijn ministers "formeel te vragen of we met z'n allen de uitdaging aangaan".

Eindverslag

Na het beraad overhandigt Rutte het eindverslag van de formatie aan Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Vervolgens gaat hij naar de koning om hem bij te praten.

De beoogde bewindslieden zijn officieel nog geen minister. Dat is pas vanaf maandag, na de beëdiging door koning Willem-Alexander op Paleis Noordeinde in Den Haag. Aansluitend is de presentatie van het nieuwe kabinet tijdens de traditionele 'bordesscène', op de trappen van Paleis Noordeinde.