Ophef in Italië om veiling villa met unieke fresco Caravaggio

De veiling van een Italiaanse villa uit de zestiende eeuw in Rome zorgt voor ophef in Italië. Politici, academici en bezorgde burgers willen dat de regering de verkoop blokkeert. De Casino di Villa Boncompagni Ludovisi gaat op 18 januari onder de hamer met een geschatte waarde van ruim 470 miljoen euro.

De villa werd gebouwd in 1570 en beschikt over een unieke eigenschap: de enige bekende plafondschildering door barok-kunstenaar Caravaggio, gemaakt rond 1597. Dit kunstwerk heeft op zichzelf al een geschatte waarde van 300 miljoen euro.

Het pand is sinds de vroege zeventiende eeuw in bezit van de Ludovisi-familie. De barok-schilder Guercino maakte het grote fresco Aurora in het huis, waar de villa de bijnaam Casino dell’Aurora aan te danken heeft. Momenteel is een deel van het pand open voor publiek. Critici vrezen dat daar na de verkoop verandering in kan komen.

Voor het publiek

Veel Italianen willen dat de overheid de villa beschermt en behoudt voor het publiek. Een onlinepetitie om daar Europese subsidies voor te gebruiken is in enkele dagen ruim 32.000 keer ondertekend. Het ministerie van Cultuur zou al hebben geïnformeerd bij premier Mario Draghi of de staat de villa zou kunnen kopen.

De geplande veiling volgt op een familieconflict. Na de dood van eigenaar Nicolò Boncompagni Ludovisi in 2018 raakten zijn kinderen uit zijn eerste huwelijk in conflict met zijn derde vrouw over de erfenis. Een rechter bepaalde uiteindelijk dat de villa geveild moest worden.

Er wordt rekening mee gehouden dat de villa uiteindelijk voor een recordprijs van eigenaar gaat wisselen. De koper moet naar verwachting niet alleen honderden miljoenen op tafel leggen voor het pand, maar ook nog zo’n 11 miljoen euro uittrekken voor de restauratie van het historische gebouw.