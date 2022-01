Veel Vlaamse kinderen kunnen worden ingeënt, maar niet op school

De meeste vaccinatiecentra in Vlaanderen beginnen vanaf zaterdag met het vaccineren van de leeftijdsgroep van 5-11 jaar tegen het coronavirus. Daar hebben drie op de vier kinderen al een uitnodiging voor gekregen, bericht de VRT. Een plan om kinderen in Kortrijk op school te vaccineren, gaat volgens de omroep niet door.

In het Nederlandstalige deel van België waren sommige centra al begonnen met het inenten van jonge kinderen. Dat gebeurt op locaties die kindvriendelijk worden gemaakt.

Zo kunnen kinderen vanaf zaterdag worden ingeënt in een ‘kindervaccinatiedorp’ in de dierentuin van Antwerpen. Daar zijn hokjes versierd met afbeeldingen van dieren. Kinderen hoeven naderhand geen kwartier te wachten in een stoel, maar mogen wandelen in een vlindertuin en apenverblijf.

Mobiele vaccinatieteams

Er lag ook een plan om mobiele vaccinatieteams in Kortrijk naar scholen te sturen, maar dat haalde het niet. Dat had te maken met zorgen over mogelijke discussies met ouders. Die kunnen wel met hun kind naar een vaccinatiecentrum, maar bij een prik op school kunnen ze zelf niet aanwezig zijn.

In Nederland kunnen niet-kwetsbare kinderen van 5 tot en met 11 jaar vanaf eind deze maand worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Ouders krijgen tussen dinsdag 18 en zaterdag 22 januari een brief waarin staat dat ze telefonisch een afspraak kunnen maken. Het is de bedoeling dat de eerste prikken in de week erna worden gezet.